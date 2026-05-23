Право на счастье: Полина Диброва жёстко ответила хейтерам на прогнозы о скором расставании с Товстиком

Модель Полина Диброва столкнулась с новой порцией критики после публикации совместной фотосессии с бизнесменом Романом Товстиком. Пользователи вновь принялись обсуждать её личную жизнь и пророчить паре скорый разрыв.

Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

Напомним, после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым жизнь Полины кардинально изменилась. Её роман с Товстиком, который также ушёл из семьи, вызвал бурную реакцию в Сети. Несмотря на это, модель продолжает выкладывать совместные снимки.

"Если Роман примет решение завершить отношения со мной, я начну новую страницу своей жизни. Займитесь своим мужчиной, раз его можно увести", — заявила Диброва в ответ на предсказания подписчиков.

Пользователи также упрекнули её в том, что публичные посты могут ранить бывшую супругу бизнесмена. На это модель ответила коротко и жёстко: "Я свою жизнь живу".

Ранее Полина Диброва пожаловалась на то, что из-за нового избранника перестала посещать спортивный зал.