Шоу-бизнес ожил: почему Прохор Шаляпин обрадовался громкой ссоре двух популярных певиц

Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма "Майкл" откровенно высказался о публичном конфликте между Люсей Чеботиной и Любовью Успенской.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Артист не стал осуждать ссору, а наоборот — обрадовался.

"Наконец-то хоть что-то происходит в нашем шоу-бизнесе. Это кайф! Это кайф, чтобы поссорились две звезды, так скажем, да", — передаёт слова Шаляпина "СтарХит".

При этом исполнитель дипломатично заметил, что хорошо относится и к королеве шансона, и к молодой певице.

Конфликт между Успенской и Чеботиной разгорелся в соцсетях после резкого комментария Любови под постом Люси.

На премии RU.TV Успенская назвала Чеботину "болтухой", а та в ответ предложила перейти к личному разговору и прекратить публичные выяснения.