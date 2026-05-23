Шоу-бизнес ожил: почему Прохор Шаляпин обрадовался громкой ссоре двух популярных певиц

Певец Прохор Шаляпин на премьере фильма "Майкл" откровенно высказался о публичном конфликте между Люсей Чеботиной и Любовью Успенской.
Артист не стал осуждать ссору, а наоборот — обрадовался.
"Наконец-то хоть что-то происходит в нашем шоу-бизнесе. Это кайф! Это кайф, чтобы поссорились две звезды, так скажем, да", — передаёт слова Шаляпина "СтарХит".
При этом исполнитель дипломатично заметил, что хорошо относится и к королеве шансона, и к молодой певице.
Конфликт между Успенской и Чеботиной разгорелся в соцсетях после резкого комментария Любови под постом Люси.
На премии RU.TV Успенская назвала Чеботину "болтухой", а та в ответ предложила перейти к личному разговору и прекратить публичные выяснения.
