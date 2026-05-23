Секрет сияния телеведущей: Ольга Зарубина нашла причину красоты Кудрявцевой в её знаке зодиака

Певица Ольга Зарубина назвала возможную причину "вечной молодости" телеведущей Леры Кудрявцевой. Звёздной блондинке 19 мая исполнилось 55 лет, но её внешность по-прежнему вызывает восхищение фанатов и коллег.

По мнению Зарубиной, дело не только в уходе у косметолога. Она уверена, что главный секрет — во внутреннем настрое Кудрявцевой. Телеведущая родилась под знаком Тельца, а такие люди обычно полны энергии, умеют радоваться жизни и часто улыбаются.

"Посмотрите на Леру: она часто улыбается. Это важный момент для самовосстановления. У каждого из нас есть депрессии, потому что жизнь тяжёлая. Но смех восстанавливает человека и омолаживает его, как говорят учёные, на клеточном уровне, на уровне ДНК", — порассуждала исполнительница, которую цитирует "МК".

Зарубина не отрицает, что Кудрявцева наверняка посещает косметолога. Однако никакие процедуры не дадут такого эффекта без главного компонента. Певица считает, что позитивный взгляд Кудрявцевой помогает организму обновляться естественным путём.

Недавно сама телеведущая призналась, что никогда не пересматривает шоу со своим участием и не слушает записанных песен из-за комплексов.