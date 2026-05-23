Игра на публику: почему Отар Кушанашвили заподозрил Лерчек в фальсификации борьбы с раком

Телеведущий Отар Кушанашвили, который сам прошёл через лечение от рака, резко раскритиковал поведение блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Медиаперсона борется с онкологией четвёртой стадии, но, по мнению шоумена, происходящее вокруг неё больше похоже на представление.

Кушанашвили обратил внимание, что Чекалина почти ничего не рассказывает о врачах и клинике, где получает помощь. Он сам во время болезни открыто благодарил медиков и не понимает, почему блогерша этого не делает.

"Происходящее вокруг Лерчек напоминает цирковое шоу, которое разыгрывается ради жалости и внимания аудитории", — заявил телеведущий.

Напомним, после рождения четвёртого ребёнка у Чекалиной обнаружили рак желудка четвёртой стадии. Несмотря на тяжёлый диагноз, она продолжает заниматься спортом, участвовать в фотосессиях и развивать бизнес.

Из-за ограничений Лерчек не может сама вести соцсети. Всеми новостями о её состоянии делится возлюбленный — танцор Луис Сквиччиарини.