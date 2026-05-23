Ультиматум или мудрость: зачем Дарья Мороз отправляет единственную дочь жить к бывшему мужу

Актриса Дарья Мороз в свежем интервью певице Наталье Подольской рассказала, как выстраивает диалог с дочерью-подростком.
Единственной наследнице актрисы, 15-летней Анне, скоро исполнится 16. Девочка родилась в браке Мороз с режиссёром Константином Богомоловым. Супруги развелись около шести лет назад, но сохранили тёплые отношения ради дочери. Сейчас Анна переживает переходный возраст и периодически проверяет границы дозволенного.
В моменты острых споров актриса предлагает дочери выбор. Она спокойно говорит: если домашние правила категорически не устраивают, можно временно пожить у отца. Дарья подчёркивает: это не попытка выгнать ребёнка, а способ остудить пыл и дать время разобраться в себе. Анна ни разу не воспользовалась этой опцией.
Константин Богомолов всегда готов принять дочь. После ссор он созванивается с Анной и мягко улаживает ситуацию.
"Он мне помогает очень в этом смысле. Я честно считаю, что это классный подход", — призналась Мороз, говоря о поддержке бывшего мужа.
