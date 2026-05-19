Сцена снова подвела звезду: Анна Плетнёва рассказала о последствиях падения на концерте

Шоу-бизнес

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Инцидент произошёл прямо на глазах у зрителей.

Анна Плетнёва
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Плетнёва

Артистка быстро поднялась на ноги и продолжила выступление. Только после шоу выяснилось, что травмы оказались серьёзнее, чем казалось.

"Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Всё хорошо", — поделилась певица в соцсетях.

Это не первый несчастный случай на концертах Плетнёвой. В мае 2024 года она уехала со сцены на скорой помощи после того, как конфетти в форме сердца попало ей в дыхательные пути. Тогда певица тоже доработала программу и лишь затем отправилась в больницу.

Группа "Винтаж" была создана в 2006 году. Настоящий прорыв случился в 2008 году с хитом "Плохая девочка", записанным дуэтом с Еленой Кориковой. Песня возглавила российские чарты и получила премию MTV Russia Music Awards.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
