Сцена снова подвела звезду: Анна Плетнёва рассказала о последствиях падения на концерте

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Инцидент произошёл прямо на глазах у зрителей.
Артистка быстро поднялась на ноги и продолжила выступление. Только после шоу выяснилось, что травмы оказались серьёзнее, чем казалось.
"Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Всё хорошо", — поделилась певица в соцсетях.
Это не первый несчастный случай на концертах Плетнёвой. В мае 2024 года она уехала со сцены на скорой помощи после того, как конфетти в форме сердца попало ей в дыхательные пути. Тогда певица тоже доработала программу и лишь затем отправилась в больницу.
Группа "Винтаж" была создана в 2006 году. Настоящий прорыв случился в 2008 году с хитом "Плохая девочка", записанным дуэтом с Еленой Кориковой. Песня возглавила российские чарты и получила премию MTV Russia Music Awards.
