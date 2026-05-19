Уроки уверенности: Анфиса Чехова сравнила самооценку российских женщин и американок

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова отправилась в США вместе с мужем Александром Златопольским. Пара посетила Атланту и местный ботанический сад, где наткнулась на фонтан со скульптурами пышных женщин.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Супруг артистки пошутил: "Толстушки. Найди самую стройную", на что Чехова ответила, что другая бы его за это убила.

Разговор перешёл в более серьёзное русло. Анфиса заметила, что американки совершенно иначе относятся к своим формам, чем многие российские женщины. По её словам, это то качество, которому стоит поучиться.

"Чему мы можем научиться у американок: они не комплексуют по поводу лишнего веса. Особенно афроамериканки. Одеваются почти всегда в обтягивающую одежду, в шорты и топики, и расхаживают по городу, уверенные в своей красоте. И их мужчинам это нравится!" — отметила Чехова и показала на видео прохожих в мини-шортах и легинсах.

Во время поездки сбылась ещё одна мечта телеведущей. Муж подарил ей билет на концерт Стинга. Анфиса призналась, что любит этого артиста с детства и танцевала под его песни ещё в театральной школе в 1993 году, несмотря на то, что педагог называла её коровой и ставила в последние ряды.

"Я не могла представить, что спустя столько лет буду стоять на концерте Стинга, слушать эту песню вживую и абсолютно не зависеть от того, что обо мне думают другие люди, потому что я разрешила себе быть неидеальной, живой, ошибающейся. Быть собой!" — заявила Чехова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
