Мистический проводник: как котёнок спас заблудившегося в пирамиде Сафронова

Художник Никас Сафронов пережил необычное приключение в Египте. Он отправился в малоизвестную пирамиду, проигнорировав просьбу водителя дождаться его снаружи, и вскоре заблудился в древних лабиринтах.

Сафронов часами блуждал по тёмным коридорам, стараясь экономить воду и силы. Надежда на спасение постепенно исчезала — он понимал, что больше не контролирует ситуацию.

"Ты больше не управляешь ситуацией, а просто существуешь внутри неё", — вспоминал художник в личном блоге.

В какой-то момент он услышал мяуканье. Поначалу Сафронов подумал, что это галлюцинация, но пошёл на звук и увидел котёнка. Животное побежало вперёд, а художник последовал за ним. Через некоторое время он заметил свет и выбрался наружу.

Позже выяснилось, что из-за ошибки водителя поиски велись в другом месте — Сафронова не могли найти три дня. После спасения он договорился не жаловаться при одном условии: котёнок едет с ним в Москву. Новую питомицу художник назвал Клеопатрой.