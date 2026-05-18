Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне нашли замену Турции — эти три направления дают качественный отдых без визы и переплат
Хабаровский край стряхивает оцепенение — две эко-тропы станут новыми точками притяжения в этом сезоне
В Хабаровске показали, кто в доме хозяин — железобетонный гараж пойдёт под снос, а сосед заплатит
Ветер с залива пахнет переменами — Приморье завязывает воздушные узлы там, где раньше их не было
Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало
Зарплата в конверте больше не спасает ни бизнес, ни работника — экономика загнала теневой рынок в угол
Важные перемены в паспортном режиме: чего ждать владельцам недвижимости с мая 2026 года
Музыка вместо любви: Потап и Настя Каменских воссоединились сразу после развода
Срок годности приправы уже кричит? Что на самом деле устроит в желудке старая корица

Мистический проводник: как котёнок спас заблудившегося в пирамиде Сафронова

Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов пережил необычное приключение в Египте. Он отправился в малоизвестную пирамиду, проигнорировав просьбу водителя дождаться его снаружи, и вскоре заблудился в древних лабиринтах.

Никас Сафронов
Фото: commons.wikimedia.org by Студия Никаса Сафронова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никас Сафронов

Сафронов часами блуждал по тёмным коридорам, стараясь экономить воду и силы. Надежда на спасение постепенно исчезала — он понимал, что больше не контролирует ситуацию.

"Ты больше не управляешь ситуацией, а просто существуешь внутри неё", — вспоминал художник в личном блоге.

В какой-то момент он услышал мяуканье. Поначалу Сафронов подумал, что это галлюцинация, но пошёл на звук и увидел котёнка. Животное побежало вперёд, а художник последовал за ним. Через некоторое время он заметил свет и выбрался наружу.

Позже выяснилось, что из-за ошибки водителя поиски велись в другом месте — Сафронова не могли найти три дня. После спасения он договорился не жаловаться при одном условии: котёнок едет с ним в Москву. Новую питомицу художник назвал Клеопатрой. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Слишком скользкие и не держат форму: на каких волосах красивая укладка превратится в пакли за час
Обруч на голове затянется намертво: роковая ошибка при мигрени, которая запускает ад
Вскрыли все могилы и унесли тела: жуткая тайна канадской деревни, исчезнувшей за одну ночь
Гормоны радости в действии: почему после хорошей тренировки нам хочется делать добро
Хабаровский край стряхивает оцепенение — две эко-тропы станут новыми точками притяжения в этом сезоне
Мистический проводник: как котёнок спас заблудившегося в пирамиде Сафронова
Формально трезвый водитель: как безобидная таблетка от простуды может лишить контроля над машиной
В Хабаровске показали, кто в доме хозяин — железобетонный гараж пойдёт под снос, а сосед заплатит
Ветер с залива пахнет переменами — Приморье завязывает воздушные узлы там, где раньше их не было
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.