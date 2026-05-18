Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин перенесла операцию на позвоночнике. Об этом она сообщила в личном блоге, опубликовав снимки из больничной палаты.

Фото: instagram by личный аккаунт Дарина Эрвин в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дарина Эрвин

Несколько дней назад Дарина рассказывала, что получила травму во время сеанса массажа. Она предупредила мастера о грыже и попросила быть аккуратнее, но тот не услышал. В результате у женщины онемела нога — пришлось экстренно обращаться к врачам.

"Не то чтобы я бесчувственна к собственному медицинскому кризису, но как мне удаётся оставаться такой горячей после операции на позвоночнике?" — с иронией подписала Эрвин один из снимков.

Судя по публикациям, оптимизма она не теряет, хотя проблемы со здоровьем преследуют её в последнее время. Недавно Дарина уже попадала в больницу из-за сильнейшего приступа аллергии.