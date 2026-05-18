Музыка вместо любви: Потап и Настя Каменских воссоединились сразу после развода

Украинский дуэт Потап и Настя Каменских объявил о воссоединении спустя девять лет творческой паузы. О возвращении артисты сообщили в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Потап и Настя Каменских

Поклонники уже бурно обсуждают новость, ведь ещё в начале мая 2026 года пара официально оформила развод после семи лет брака. Тем не менее творческий союз решено возродить.

"Мы Потап и Настя, и мы вернулись", — заявили исполнители в совместном видеообращении.

По словам звёзд, они снова будут выступать вместе и готовят новые проекты. При этом украинские СМИ сообщают, что выступлений на родине в ближайшее время дуэт пока не планирует.

Напомним, Потап и Настя Каменских начали карьеру в 2006 году и стали одними из самых популярных на русскоязычной сцене благодаря хитам "Не пара" и "Чумачечая весна". О своих романтических отношениях артисты публично рассказали лишь в 2019 году — незадолго до свадьбы.