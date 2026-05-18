Пришлось унять аппетиты: Дима Билан наконец пристроил свои элитные квадраты

Певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию NF Group, которая сопровождала сделку.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Особняк площадью 440 квадратных метров находится в элитном коттеджном поселке "Монтевиль" на Новорижском шоссе. Имя покупателя не раскрывается, но известно, что это не публичная персона.

Билан выставил недвижимость на продажу в конце ноября 2025 года. Изначально певец хотел получить 270 миллионов рублей, однако в марте снизил цену до 250 миллионов.

Ранее певица Алсу раскрыла имя виновника в подтасовке результатов голосования на шоу "Голос.Дети", когда победу одержала её дочь.