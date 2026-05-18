Уроки бережливости: почему Виктория Боня лишила дочь шопинга за 170 тысяч

Телеведущая и блогерша Виктория Боня публично отчитала свою 14-летнюю дочь Анджелину. Поводом стала просьба девочки выделить ей две тысячи евро (около 170 тысяч рублей) на шопинг.

Анджелина предложила "отработать" эту сумму, снимаясь в блоге матери. Однако Боня ответила резким отказом и упрекнула наследницу в неразумном отношении к деньгам.

"Какой тебе шопинг? Ты всё по одному дню носишь. Хватит, дорогая", — заявила Виктория.

Она также напомнила дочери, что для многих людей такая сумма сопоставима с месячным заработком. Вместо похода по магазинам блогер предложила Анджелине заработать деньги домашним трудом.

"Сейчас я тебе покажу шопинг — будешь у меня полы мыть", — добавила телеведущая.

Боня назвала поведение дочери "попрошайничеством" и дала понять, что лёгких денег в её семье не будет. Весь эмоциональный разговор звезда опубликовала в своих соцсетях.