Смена приоритетов: Гоблин объяснил пользу отказа от вещания Евровидения

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, высказался о музыкальном конкурсе "Евровидение". В эфире радиостанции Sputnik он признался, что доволен его отсутствием на российских федеральных каналах.
По словам Пучкова, на конкурсе выступает очень мало звёзд мирового уровня. Сам формат он считает бесполезным для российских артистов.
"Наконец-то эту лабуду не транслируют по федеральным каналам. На фига это вообще надо? Внутри родной страны орудуйте, от этого пользы намного больше", — заявил Гоблин.
Ранее стало известно, что победительницей "Евровидения-2026" стала певица Dara из Болгарии. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан.
Директор конкурса Мартин Грин тем временем заявил, что разговоров о возможном участии России пока не ведётся.
