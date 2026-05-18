Смена приоритетов: Гоблин объяснил пользу отказа от вещания Евровидения

Шоу-бизнес

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, высказался о музыкальном конкурсе "Евровидение". В эфире радиостанции Sputnik он признался, что доволен его отсутствием на российских федеральных каналах.

Дмитрий Пучков
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Пучкова by Личный Инстаграм-аккаунт Дмитрия Пучкова
По словам Пучкова, на конкурсе выступает очень мало звёзд мирового уровня. Сам формат он считает бесполезным для российских артистов.

"Наконец-то эту лабуду не транслируют по федеральным каналам. На фига это вообще надо? Внутри родной страны орудуйте, от этого пользы намного больше", — заявил Гоблин. 

Ранее стало известно, что победительницей "Евровидения-2026" стала певица Dara из Болгарии. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан.

Директор конкурса Мартин Грин тем временем заявил, что разговоров о возможном участии России пока не ведётся.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
