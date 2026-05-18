Новый поворот в жизни Дианы Шурыгиной: бывший возлюбленный заподозрил её в крупном хищении

Героиня скандальных хроник Диана Шурыгина снова оказалась в эпицентре громкой истории. Её бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев, подал заявление в полицию, обвинив девушку в краже нескольких миллионов, сообщает Super.

По словам Гусева, пока он был в командировке, из его московской квартиры исчезли деньги и дорогая техника. Доступ к жилью имела Шурыгина и её ассистентки. Общая сумма украденного — около 2,8 миллиона рублей.

"На момент кражи я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил пропажу вещей", — рассказал бизнесмен.

Среди пропавшего — сейф с 1,1 миллиона наличными, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другая электроника. Особенно обидно Гусеву, что вместе с его вещами пропало и оборудование знакомых, оставленное на хранение. Мужчина переживает, что доказывать вину Шурыгиной будет сложно: следов взлома нет, камеры в подъезде ничего не зафиксировали.

Перед подачей заявления бизнесмен пытался связаться с Шурыгиной, но она отрицала причастность к краже и удалила всю переписку.