Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики

Телеведущая Юлия Барановская получила травму во время отдыха в Мексике. Её ужалил португальский кораблик — одна из самых опасных медуз в мире.

Встреча произошла в открытых водах, когда Барановская вышла на небольшой яхте. После контакта с медузой у неё опухли лицо и палец. Своими последствиями ведущая поделилась в личном Telegram-канале.

Несмотря на сильный ожог, останавливаться она не собирается. Барановская заявила, что продолжит нырять и наслаждаться отпуском.

По её словам, происшествия на отдыхе для неё не редкость. В январе этого года ведущая уже попадала в переделку — она застряла в Антарктике из-за сильного шторма.

Также в прошлом году телеведущая перенесла экстренную операцию, когда находилась на съёмках на Ямале.