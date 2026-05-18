Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики

Телеведущая Юлия Барановская получила травму во время отдыха в Мексике. Её ужалил португальский кораблик — одна из самых опасных медуз в мире.
Встреча произошла в открытых водах, когда Барановская вышла на небольшой яхте. После контакта с медузой у неё опухли лицо и палец. Своими последствиями ведущая поделилась в личном Telegram-канале.
Несмотря на сильный ожог, останавливаться она не собирается. Барановская заявила, что продолжит нырять и наслаждаться отпуском.
По её словам, происшествия на отдыхе для неё не редкость. В январе этого года ведущая уже попадала в переделку — она застряла в Антарктике из-за сильного шторма.
Также в прошлом году телеведущая перенесла экстренную операцию, когда находилась на съёмках на Ямале.
