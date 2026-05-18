Борьба за здоровье: Айза-Лилуна Ай готовится к биопсии после неутешительных результатов диагностики

Блогерша Айза-Лилуна Ай обратилась к подписчикам с тревожной новостью. Во время медицинского чекапа в Южной Корее врачи обнаружили у неё образование в молочной железе.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Айза

Ранее инфлюенсер регулярно проходила обследования и каждые полгода делала УЗИ груди. Никаких отклонений специалисты не замечали. Однако на этот раз диагностика показала иное.

"В груди обнаружили шишку более 1 см. Хотя я каждые 6 месяцев делаю УЗИ груди, но шишку никто не видел ранее", — поделилась Айза.

После обследования блогершу направили на биопсию. Айза призналась, что сильно переживает из-за предстоящей процедуры. Она попросила подписчиков о поддержке и молитвах.

По словам Айзы, в Корее ей провели более детальное обследование, которое она раньше никогда не проходила. Возможно, именно это помогло выявить проблему, которую пропускали на прежних УЗИ.