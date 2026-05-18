Миссия невыполнима: как Ксения Собчак пыталась найти любовь на сайте знакомств

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак" поделилась давней историей о регистрации на сайте знакомств. Она решила попробовать Tinder, когда была одинокой.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Однако всё пошло не по плану. Собчак зарегистрировалась под своим настоящим именем, но пользователи сочли это обманом. Никто не поверил, что на сайт знакомств могла зайти известная публичная личность.

"Я один раз зашла в Tinder, много лет назад. Подписалась под своим именем. И мне тут же написали: "Что ты врёшь?" Потому что поверить, что туда зашла Ксения Собчак, видимо, было невозможно", — рассказала она.

Журналистка не стала ничего доказывать недоверчивым пользователям. Она восприняла эту ситуацию как социальный эксперимент и просто закрыла приложение.

Недавно Ксения Собчак предложила коллегам создать чёрный список недобросовестных сотрудников и обмениваться информацией о халтурщиках и непрофессионалах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
