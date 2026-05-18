Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда

Певицу Бритни Спирс заметили в винном супермаркете вскоре после того, как ей вынесли приговор за вождение в нетрезвом виде. Записи с камер наблюдения опубликовало Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

На кадрах женщина, очень похожая на поп-диву, заходит в магазин в сопровождении двух человек. Один из них — предположительно её охранник. В какой-то момент Бритни начала танцевать прямо у кассы. Она купила чай и жвачку, после чего компания отправилась в ресторан, в котором позднее у неё случился скандал.

Как рассказал один из посетителей заведения Blue Dog Tavern в Шерман-Оукс, артистка "прошла мимо его столика с ножом". Очевидцы также сообщали, что певица кричала и даже лаяла. После инцидента сотрудники службы безопасности увезли её домой.