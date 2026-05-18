Крохотный львёнок: Оксана Акиньшина и Данила Козловский раскрыли тайну рождения сына

Актёры Данила Козловский и Оксана Акиньшина официально объявили о рождении сына. Мальчик появился на свет 6 мая в одной из столичных клиник. Пара, которая редко делится деталями личной жизни, раскрыла имя малыша.

Фото: instagram by личный аккаунт Данилы Козловского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Данила Козловский и Оксана Акиньшина

Ребёнка назвали Лео Данилович Козловский. Для 41-летнего Козловского это второй наследник, для 39-летней Акиньшиной — четвёртый. Ранее пара скрывала беременность и не комментировала свои отношения.

"Смысл есть во всём и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребёнка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львёнок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир", — написал Козловский в личном блоге.

Актёр также поблагодарил врачей клиники "Лапино" Марка Курцера и Анастасию Хватову, назвав их художниками своего дела. Козловский признался, что теперь у пары самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению.

"Так что дальше не спим и изучаем", — добавил он.