Служебный роман со счастливым финалом: Козловский и Акиньшина стали родителями

Актриса Оксана Акиньшина родила сына. Ребёнок появился на свет 6 мая, отцом стал её коллега и возлюбленный Данила Козловский. Для 39-летней Акиньшиной это четвёртый ребёнок, для Козловского — второй.
Пара несколько лет встречалась, но не афишировала отношения. Актриса до последнего держала беременность в тайне, а о Козловском отзывалась только как о партнёре по съёмочной площадке.
"Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила. Очень редко, когда съёмочная площадка дышит как единый организм", — говорила Акиньшина.
Как пишет StarHit, теперь поклонники поздравляют пару с рождением малыша. У Козловского уже есть дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой. С ней он расстался по своей инициативе и признавался, что чувствует вину.
У самой Акиньшиной двое сыновей и дочь от предыдущих браков — с Дмитрием Литвиновым и Арчилом Геловани. Новорождённый мальчик стал общим для обоих актёров.
