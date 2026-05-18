Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов

Экс-участника The Beatles Пола Маккартни раскритиковали в соцсетях. Поводом стали его высказывания о жизненных трудностях, с которыми сталкиваются обычные люди, сообщает RadarOnline.
83-летний музыкант готовит первый за пять лет альбом "The Boys Of Dungeon Lane". Ключевая композиция пластинки — "Life Can Be Hard", вдохновлённая пандемией и переживаниями людей, потерявших деньги и здоровье.
"У каждого есть свои трудности — здоровье, деньги, что угодно. Но мы должны пробиваться через это", — заявил Маккартни.
Пользователи Сети сочли эти насмешкой. Миллиардер с состоянием около двух миллиардов долларов, по их мнению, не должен рассуждать о финансовых страданиях простых смертных.
Часть фанатов, впрочем, встала на защиту кумира. Они напомнили, что Маккартни вырос в рабочем районе Ливерпуля и всю жизнь писал песни о боли, надежде и человеческих эмоциях.
