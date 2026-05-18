Разные берега: почему сын Таисии Повалий живёт в Испании и почти не пишет матери

Шоу-бизнес

Певица Таисия Повалий впервые откровенно рассказала о разрыве с единственным сыном Денисом. По словам артистки, серьёзные разногласия между ними начались ещё в 2014 году, когда наследник учился в Институте международных отношений в Киеве.

Таисия Повалий
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Таисия Повалий

Дома постоянно случались конфликты из-за политических взглядов. Повалий считает, что на Дениса сильно повлияли друзья и информационная повестка.

"Все его друзья были "прооранжевые”. Дома у нас были серьёзные выяснения отношений", — рассказала артистка в шоу "Секрет на миллион".

Сейчас сын певицы живёт в Европе с женой и пятилетним сыном Демьяном. Связь между ними практически прервалась: Денис лишь изредка поздравляет мать с днём рождения сообщениями. Зимой 2022 года он уговаривал Повалий переехать к ним в Испанию, но она решила остаться в Москве. 

Особенно тяжёлым для артистки стал 2016 год — тогда она переживала глубокий внутренний кризис и чувствовала себя никому не нужной. Также Повалий вспомнила, как спасала мать, оставшуюся в Киеве: пожилую женщину, которую оскорбляли соседи, удалось вывезти через Беларусь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
