Разные берега: почему сын Таисии Повалий живёт в Испании и почти не пишет матери

Певица Таисия Повалий впервые откровенно рассказала о разрыве с единственным сыном Денисом. По словам артистки, серьёзные разногласия между ними начались ещё в 2014 году, когда наследник учился в Институте международных отношений в Киеве.

Дома постоянно случались конфликты из-за политических взглядов. Повалий считает, что на Дениса сильно повлияли друзья и информационная повестка.

"Все его друзья были "прооранжевые”. Дома у нас были серьёзные выяснения отношений", — рассказала артистка в шоу "Секрет на миллион".

Сейчас сын певицы живёт в Европе с женой и пятилетним сыном Демьяном. Связь между ними практически прервалась: Денис лишь изредка поздравляет мать с днём рождения сообщениями. Зимой 2022 года он уговаривал Повалий переехать к ним в Испанию, но она решила остаться в Москве.

Особенно тяжёлым для артистки стал 2016 год — тогда она переживала глубокий внутренний кризис и чувствовала себя никому не нужной. Также Повалий вспомнила, как спасала мать, оставшуюся в Киеве: пожилую женщину, которую оскорбляли соседи, удалось вывезти через Беларусь.