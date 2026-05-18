Купленный триумф со слезами: Алсу раскрыла, кто подстроил победу дочери на "Голос.Дети"

Певица Алсу впервые прямо назвала виновного в скандале с подтасовкой результатов на детском "Голосе". В свежем выпуске шоу "ДОстояние РЕспублики", посвящённом её творчеству, артистка вспомнила тот непростой период и заявила, что ответственность лежит на бывшем муже Яне Абрамове.

По словам Алсу, он хотел лучшего для их дочери Микеллы, которая победила в финале. Но певица утверждает, что сама не имела к вмешательству никакого отношения и даже пыталась остановить супруга.

"Когда я поняла, что идёт какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: "Пожалуйста, остановись. Не делай этого". Моя просьба была проигнорирована, потому что папа любит свою дочь и хотел сделать как лучше", — высказалась артистка.

Алсу отметила, что до сих пор испытывает неловкость из-за той истории. Она также выразила желание извиниться перед Первым каналом за случившееся. Певица назвала весь тот скандал тяжёлым испытанием для всей семьи.