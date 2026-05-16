Актриса Хилари Дафф откровенно рассказала о своей четвёртой беременности. По словам звезды, этот период оказался для неё особенно тяжёлым — в отличие от родов, которые она обожает.
Дафф призналась, что никогда не получала удовольствия от вынашивания. Но именно в четвёртый раз её тело впервые дало серьёзный сбой: в третьем триместре актриса столкнулась с сильной физической болью.
"Я люблю рожать детей, но беременность — нет, её я ненавижу", — заявила Дафф в подкасте Кайли Келси.
Звезда поделилась, что совмещать беременность с заботой о троих детях оказалось настоящим испытанием. Ей приходилось постоянно быть на ногах, играть с наследниками и справляться с повседневными нагрузками. По словам актрисы, её тело словно сказало: "С меня хватит".
Сейчас Дафф воспитывает четверых детей: 14-летнего Луку, 7-летнюю Бэнкс, 5-летнюю Мэй и двухлетнюю Таунс. После рождения младшей дочери супруг звезды Мэттью Кома сделал вазэктомию.
Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.