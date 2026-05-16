Тело сказало "хватит": Хилари Дафф столкнулась с серьёзным сбоем во время четвёртой беременности

Актриса Хилари Дафф откровенно рассказала о своей четвёртой беременности. По словам звезды, этот период оказался для неё особенно тяжёлым — в отличие от родов, которые она обожает.

Дафф призналась, что никогда не получала удовольствия от вынашивания. Но именно в четвёртый раз её тело впервые дало серьёзный сбой: в третьем триместре актриса столкнулась с сильной физической болью.

"Я люблю рожать детей, но беременность — нет, её я ненавижу", — заявила Дафф в подкасте Кайли Келси.

Звезда поделилась, что совмещать беременность с заботой о троих детях оказалось настоящим испытанием. Ей приходилось постоянно быть на ногах, играть с наследниками и справляться с повседневными нагрузками. По словам актрисы, её тело словно сказало: "С меня хватит".

Сейчас Дафф воспитывает четверых детей: 14-летнего Луку, 7-летнюю Бэнкс, 5-летнюю Мэй и двухлетнюю Таунс. После рождения младшей дочери супруг звезды Мэттью Кома сделал вазэктомию.