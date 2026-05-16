Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина откровенно рассказала в личном блоге о многолетней борьбе с непринятием собственного тела. Девушка призналась, что долго не любила лето и старалась скрывать фигуру даже на пляже.

Она носила оверсайз, пряталась за парео и избегала зеркал в примерочных. Шульгина много тренировалась, следила за питанием и сидела на дефиците калорий, но результат не приносил внутреннего удовлетворения. Со временем она поняла: проблема была не в недостатке усилий, а в неправильном подходе к себе.

"Сейчас я могу надеть что хочу и не думать об этом! И вот про эту часть никто не говорит — про свободу в голове, которая приходит вместе с формой", — написала блогер.

Шульгина подчеркнула, что именно психологическое принятие себя стало для неё главным достижением. По её словам, настоящая уверенность рождается не только с изменениями во внешности, но и с гармонией внутри.