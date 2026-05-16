Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай

Фигуристка Алина Загитова прилетела в Шанхай не одна. На отдыхе в Китае спортсменка засветила своего молодого человека, которого раньше не показывала публично.

Фото: instagram by личный аккаунт Алины Загитовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алина Загитова с бойфрендом

Вчера 23-летняя Загитова совершила речную прогулку по Хуанпу. А сегодня поделилась кадрами из местного Диснейленда: на них она сидит на плечах возлюбленного, пытаясь разглядеть шоу. Пара также ела пончики в форме Микки Мауса.

"Мы не афишируем, но и не скрываем", — подписала снимки фигуристка.

Поклонники в комментариях отметили, что избранник выглядит молодым и статным. По слухам, он обеспечен и якобы приходится родственником высокопоставленному чиновнику. Сама Загитова о его личности пока ничего не рассказывает.

При этом фигуристка уже не раз говорила о желании создать семью.

"Раньше я думала: "Буду работать, буду бизнесвумен". Но без мужчины, без семьи никуда. Я хочу детей", — признавалась спортсменка ранее.

Ранее певица Вера Брежнева намекнула на помолвку на Каннском кинофестивале.