Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим

Американский журнал Time опубликовал ежегодный список из ста наиболее значимых филантропов 2026 года. В него вошли аргентинский футболист Лионель Месси, певицы Рианна и Шакира, актёр Идрис Эльба, а также режиссёр Стивен Спилберг.

Издание разбило лауреатов на несколько категорий. Идрис Эльба и его супруга Сабрина Даур Эльба, основавшие фонд Elba Hope Foundation, удостоены звания "лидеры" за "видение более светлого будущего". В категории "титаны" — основатель Dell Майкл Делл с женой Сьюзен, обязавшиеся пожертвовать 6,25 млрд долларов на поддержку молодых инвесторов в США.

"Месси удостоен категории "первопроходцы" за "создание наследия". Рианна отмечена там же за финансирование помощи регионам, пострадавшим от природных катастроф. Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу попали в ту же категорию за "использование творческого потенциала" в благотворительности", — говорится в публикации Time.

Шакира, которая помогает строить школы в Колумбии, причислена редакцией к "инноваторам". Всего в списке представлены люди из разных сфер — от бизнеса до искусства, чьи пожертвования и проекты меняют жизнь миллионов людей по всему миру.