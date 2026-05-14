Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц

Телеведущая Анна Казючиц оказалась в центре внимания из-за якобы передозировки седативными препаратами. Ряд СМИ, включая Telegram-канал Mash, сообщили, что 42-летней актрисе потребовалась срочная помощь врачей после того, как она выпила пачку успокоительного.

Однако в окружении Казючиц и в пресс-службе канала НТВ эту информацию категорически опровергли. Там назвали произошедшее фейком и объяснили, что на самом деле спровоцировало вызов скорой помощи.

"В начале мая с сыном ведущей НТВ Анны Казючиц и его другом произошла ситуация: на пешеходном переходе ребят чуть не сбила машина. Сын Анны не пострадал, второй мальчик получил травму. На фоне пережитого стресса Анна Казючиц обратилась за медицинской помощью в скорую и частную клинику, ей сделали ЭКГ и поставили капельницу", — рассказали "СтарХиту" в НТВ.

Представители канала также добавили, что информация о состоянии здоровья ведущей, распространённая 13 мая, не соответствует действительности и содержит искажённые данные. В НТВ попросили журналистов уважать право Казючиц на частную жизнь и не тиражировать непроверенные факты.

Напомним, Анна Казючиц — известная актриса театра и кино, а последние годы она ведёт программу "ДНК" на канале НТВ, заменив погибшего Александра Колтового.