Конец тишины: директора певицы Линды привлекли к делу о краже интеллектуальной собственности

Следственные органы обратились в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о заключении под домашний арест Михаила Кувшинова, который занимает пост директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В настоящий момент Кувшинов имеет статус подозреваемого. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.

"Сейчас он находится в статусе подозреваемого", — уточнили в пресс-службе суда, подтвердив поступление соответствующего ходатайства от следствия.

Накануне стало известно, что сама Линда также была допрошена в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве и получила аналогичный процессуальный статус. Изначально артистку пригласили на беседу в качестве свидетеля. Вместе с ней и Кувшиновым к следователю доставили главу ООО "Профит" Дарью Шамову.

По версии следствия, поводом для уголовного преследования послужил многолетний конфликт с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Артистка вместе с директором компании оформила права на композиции "Ворона", "Песни тибетских лам" и другие хиты, хотя юридически они принадлежали Фадееву. Продюсер заявил, что 30 лет пытался решить спор миром, но безуспешно.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
