Прощай, кошелёк: настойчивые птицы разорили российскую артистку во время отдыха

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова пережила неожиданное нападение во время поездки в Японию. На туристку налетели голодные голуби, когда она собиралась покормить карпов.

Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова, Михаил Попов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ольга Орлова

Певица купила пакетик специального корма для рыб, и в тот же момент птицы окружили её со всех сторон. По словам Орловой, голуби не приставали ни к кому другому из туристов — либо им никто больше не разрешил.

"Кстати, ни на кого больше не садились (или им никто больше не разрешил). Закончилось тем, что я скупила всю тележку корма", — поделилась артистка в Instagram*-аккаунте.

В итоге настойчивые птицы остались сыты и довольны, а певица — с забавной историей и опустевшим кошельком.

В недавнем общении с поклонниками телеведущая также призналась, что не планирует открывать собственный бизнес. На вопрос подписчика она ответила, что не верит в бизнес сегодня.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ