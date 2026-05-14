Подарок в пустынной церкви: экс-жена Лепса рассказала о необычном моменте в свой 54-й день рождения

Анна Шаплыкова, бывшая жена Григория Лепса, отмечает своё 54-летие в Венеции. Балерина устроила себе путешествие по Италии и публикует снимки из ресторанов, театров и с морского побережья.

Для Шаплыковой май — семейный месяц праздников: сначала дни рождения справляют её дети, а теперь настала её очередь. Она охарактеризовала прожитый год как непростой, но очень интересный.

"Дописала 53 страницу своей книги жизни. Было непросто, но очень интересно! Познаём дальше эту жизнь", — написала Анна в личном блоге.

Особым событием праздника стало посещение католического храма, где хранятся мощи Николая Чудотворца. По словам именинницы, она стояла в церкви совсем одна, когда вышла смотрительница, села за орган и начала играть. Этот момент Шаплыкова назвала настоящим подарком.

Поклонники в комментариях оставили много тёплых пожеланий, назвав Анну женственной, красивой и светлой. Сам Григорий Лепс публично бывшую жену не поздравлял, но ранее обратился к их общим детям — Ивану (16 лет) и Николь (19 лет), а также к 24-летней дочери Еве.