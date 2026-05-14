Терапия "треш-контентом": как известный стилист восстанавливается после съёмок

Александр Рогов в свежем выпуске собственного шоу "Ужин с Роговым" признался, что регулярно сталкивается с эмоциональным выгоранием. Причиной он назвал собственную гиперответственность.

Стилист мечтает научиться относиться к некоторым вещам проще — например, позволять себе опаздывать или "забивать" на второстепенные задачи. Однако пока это даётся ему с трудом.

"Я люблю смотреть всякий треш. Смотрю телек и залипаю на сериалы телеканала "Домашний"", — поделился Рогов с гостями программы, раскрывая, что помогает ему "заземлиться" после напряжённой работы.

Ранее стилист уже рассказывал о своём скромном райдере. Обычно он просит у организаторов только воду и лёгкий перекус, но выдвигает одно важное условие: фрукты ни в коем случае не должны быть посыпаны сахарной пудрой.