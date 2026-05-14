Ловушка обожания: почему Полина Диброва перестала посещать спортзал из-за возлюбленного

Полина Диброва обнаружила неожиданные побочные действия в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Из-за того, что возлюбленный ежедневно осыпает её комплиментами и твердит о красоте, она, по собственному признанию, стала слишком расслабленной и запустила себя.

Модель и светская львица перестала посещать тренировки. Теперь она смотрит на себя в зеркало и понимает: пора возвращаться в форму. Причиной тому стали именно тёплые слова партнёра, которые лишили её мотивации.

"Так расслабляет, когда мужчина говорит каждое утро: "Какая ты красивая!" Я наконец-то дошла до спорта. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что вся такая мягонькая стала. Честно, давно такой не была. Конечно, хорошая жизнь располагает к расслаблению. Пора браться за себя!" — написала Полина в личном блоге.

Диброва сравнила себя с хомячком и заявила, что больше не будет поддаваться на уговоры бойфренда. Самое страшное, по её словам, когда мужчина говорит, что всё и так хорошо и не нужно заниматься спортом.

"Нужно заниматься! И я это сделаю!" — заключила она.

О романе Полины Дибровой и Романа Товстика стало известно летом 2025 года. Тогда же появилась новость о разводе Полины с телеведущим Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. Сейчас она с тремя сыновьями живёт неподалёку от бывшего мужа, чтобы дети могли видеть отца.