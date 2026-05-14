Принцесса на асфальте: как Кейт Миддлтон покорила итальянцев во время визита в школы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита в Италию поразила местных жителей своей непосредственностью. Жена принца Уильяма прилетела в страну впервые после завершения лечения от рака и уже успела посетить две школы в городе Реджо-Эмилия.

На улице к ней подбежали дети, которые захотели обнять знаменитую гостью. Кейт, не раздумывая, опустилась на корточки прямо на асфальт, поставила свою голубую кожаную сумку на землю, где была грязь, и принялась обнимать ребят. Несколько минут она провела в общении с ними, отвечая на вопросы.

"Она такая простая и искренняя. Настоящая леди, которая не боится испачкать дорогую вещь ради детской улыбки", — написал один из итальянцев в комментариях к статье Daily Mail, которая первой сообщила об этом эпизоде.

Для первого появления на публике в Италии принцесса выбрала голубой брючный костюм с белой рубашкой, коричневые туфли-лодочки на каблуках и сумку в тон. Волосы она уложи мягкими локонами, а макияж сделала лёгким. Этот визит стал для Кейт знаковым: он подтверждает, что она вернулась к полноценной работе после болезни.