Идеальная пара: поклонники обсуждают новые снимки Дженнифер Энистон и её бойфренда

Джим Кёртис, 50-летний бойфренд Дженнифер Энистон, опубликовал свежие фотографии с актрисой. На одном снимке 57-летняя звезда целует его в лоб, на другом — обнимает своих собак.
Отношения пары развиваются довольно быстро – возлюбленные проводят время в доме Энистон, и Кёртис даже успел прорекламировать спортивный бренд, лицом которого она является. Подписчики в соцсетях называют их "идеальной парой" и радуются за влюблённых.
"Идеальная пара", "Вы с Джен такие милые", "Так рад за вас двоих", — комментируют фолловеры Кёртиса его публикации.
Слухи о романе появились летом 2025 года после отдыха на Майорке. В сентябре Кёртис поддержал Энистон на премьере четвёртого сезона сериала "Утреннее шоу", а в ноябре актриса в интервью Elle восторженно отозвалась о нём, назвав "совершенно необыкновенным человеком".
Сам Кёртис позиционирует себя как гипнотерапевт, коуч по трансформации и эксперт по отношениям. Он рассказывал, что они с актрисой знакомы уже около года — сначала долго общались по переписке.
