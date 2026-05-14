Хит "Я ворона" обернулся уголовным делом: Шаляпин встал между Линдой и гневом Фадеева

Певец Прохор Шаляпин публично выступил миротворцем в конфликте между певицей Линдой и её бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Своё обращение он опубликовал в Instagram*-аккаунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Артист попросил обоих не портить репутацию взаимными претензиями. Особенно тёплые слова он нашёл для Фадеева, напомнив тому о статусе и богатстве.

"Хочу призвать коллег не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение. Не всё решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране!", — подчеркнул Шаляпин.

Шаляпин признался, что в молодости был фанатом Линды. Он бегал по двору и каркал под её хит "Я ворона" (автор текста — Фадеев), за что соседи его прогоняли.

Напомним, на днях Светлана Гейман (Линда) стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере — она вместе с директором компании "Профит" оформила права на песни, которые принадлежали Фадееву.

Сам продюсер заявил, что 30 лет пытался решить конфликт мирно, но безуспешно. Он отказался комментировать следственные действия и призвал дождаться решения суда.

* соцсеть Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ