Иная реальность: почему Михаил Шац* просит не называть его отъезд эмиграцией

Михаил Шац* в интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания "Дождь"** отказался считать свой отъезд из России эмиграцией. Комик заявил, что теперь считает себя израильтянином.

Одна из ведущих спросила Шаца, как эмиграция повлияла на его карьеру. Юморист не согласился с самой формулировкой вопроса и предложил взглянуть на ситуацию иначе.

"Во-первых, шалом, израильтяне. Для нас, израильтян, это не эмиграция, а репатриация", — ответил Шац ведущей, подчеркнув, что переезд в Израиль — это возвращение на историческую родину.

Ранее артист уже подводил итоги жизни в новой стране. Он признавался, что ему не на что жаловаться в Израиле, и с каждым годом становилось только легче. При этом конкретных планов возвращаться в Россию Шац не озвучивал.

