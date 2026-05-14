Иная реальность: почему Михаил Шац* просит не называть его отъезд эмиграцией

Шоу-бизнес

Михаил Шац* в интервью проекту Drama Queens на YouTube-канале издания "Дождь"** отказался считать свой отъезд из России эмиграцией. Комик заявил, что теперь считает себя израильтянином.

Михаил Шац
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Шац

Одна из ведущих спросила Шаца, как эмиграция повлияла на его карьеру. Юморист не согласился с самой формулировкой вопроса и предложил взглянуть на ситуацию иначе.

"Во-первых, шалом, израильтяне. Для нас, израильтян, это не эмиграция, а репатриация", — ответил Шац ведущей, подчеркнув, что переезд в Израиль — это возвращение на историческую родину.

Ранее артист уже подводил итоги жизни в новой стране. Он признавался, что ему не на что жаловаться в Израиле, и с каждым годом становилось только легче. При этом конкретных планов возвращаться в Россию Шац не озвучивал.

* физическое лицо, признанное в РФ иноагентом по решению Минюста
**  внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
