Обратный эффект скандала: как уголовное дело за час заполнило зал певицы Линды

53-летняя певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) пожинает неожиданные плоды громкого скандала: продажи билетов на её концерты резко выросли. 14 мая в Москве должен был пройти камерный концерт на площадке, вмещающей около 100 человек, однако практически все места расхватали в первый же час после появления новостей о её проблемах с законом.

Ажиотаж распространился и на будущие выступления. По информации kp.ru, на концерт 22 мая реализована почти половина билетов, а на выступление 24 мая — четверть зала. При этом ещё 12 мая, до резонансных событий, было продано буквально по паре мест за столиками. Такая же ситуация складывается и за границей: выступление певицы в Бишкеке, запланированное на 21 мая, пока не отменено, билеты активно раскупаются.

Продюсер Максим Фадеев, чьё имя фигурирует в деле наравне с именем Линды, считает, что конфликт можно было решить мирно.

"Речь идёт не о запретах, не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которые мне принадлежат", — прокомментировал ситуацию сам композитор.

Напомним, накануне Светлана Гейман, известная по хитам "Ворона" и "Мало огня", после допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве получила статус подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Конфликт связан с авторскими правами на песни, написанные Фадеевым в 90-х. Сейчас в репертуаре Линды осталось всего три песни бывшего продюсера ("Никогда", "Мало огня" и "Сделай так"), но и от них артистка может отказаться уже в ближайшее время.