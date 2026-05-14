Унёс эту тайну с собой: единственный человек, которого Молчанов не успел разговорить

Журналист Владимир Молчанов, которого не стало 12 мая на 76-м году жизни, в одном из последних интервью признался о давней мечте. Он хотел пригласить в свою передачу "До и после полуночи" Аллу Пугачёву для откровенного разговора.

Владимир Молчанов

Как цитирует StarHit беседу Молчанова с Татьяной Устиновой в программе "Мой герой", интервью с певицей так и не состоялось по разным причинам. При этом журналист и артистка хорошо знали друг друга, виделись на съёмках и относились с взаимным уважением.

"Я очень хотел, чтобы Алла Борисовна пришла ко мне. Мы договаривались, но каждый раз что-то мешало. Думаю, ей было просто не до того", — пояснил Молчанов в эфире.

Молчанов начинал карьеру как собкор агентства печати "Новости" в Нидерландах, где занимался расследованиями нацистских преступлений. В 1987-м запустил легендарный проект "До и после полуночи", совмещая его с ведением утренних и вечерних выпусков программы "Время".

Он был лауреатом премий "ТЭФИ" и "Золотое перо России", а также кавалером ордена Почёта.