Цена безупречного стиля: Яна Рудковская показала пляжные обновки за рекордную сумму

Яна Рудковская выложила в Instagram*-аккаунте видео с обновками общей стоимостью почти миллион рублей. На ролик обратил внимание Telegram-канал "Звездач".

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Яны Рудковской by Инстаграм-аккаунт Яны Рудковской Яна Рудковская

Продюсер показала пляжную сумку Chanel из новой коллекции ценой около 600 тысяч рублей. Также в кадр попали три слитных купальника того же бренда — их общая стоимость составила почти 400 тысяч рублей. Рудковская подчеркнула, что все вещи — самого маленького размера и в эксклюзивных расцветках.

В апреле этого года Рудковская уже попадала в аналогичную историю. Тогда она снялась в купальнике на фоне кустов и шезлонга, прихватив солнцезащитные очки Celine за 59,5 тысячи рублей и сумку Dior стоимостью около 520 тысяч. Общая сумма тех аксессуаров превысила полмиллиона.

* соцсеть Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ