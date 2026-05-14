Ставка на бизнес-успех: почему Меган Маркл стала главным добытчиком в семье принца Гарри

У Меган Маркл и принца Гарри возникли серьёзные финансовые трудности. Супруги не могут покрыть ежегодные расходы, которые составляют не менее шести миллионов долларов, и основная часть этой суммы уходит на содержание роскошного особняка в Монтесито и охрану.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

В этой ситуации главной добытчицей стала Меган, в то время как Гарри сосредоточился на благотворительности, практически не приносящей дохода. Герцогиня активно ищет способы заработка, развивая свой бренд товаров для дома As Ever и заручаясь поддержкой влиятельных подруг, включая Лорен Санчес, невесту миллиардера Джеффа Безоса.

"Денег в обрез. Меган — по сути, главный добытчик в семье Сассексов", — рассказал источник Page Six.

По информации журналистов, только на частную охрану семьи, где растут Арчи и Лилибет, уходит около трёх миллионов долларов в год, не считая ипотечных платежей.

Инсайдеры также отмечают, что Гарри, привыкший к роскоши с детства, не до конца осознаёт реальные масштабы трат. В отличие от него, Меган вынуждена тщательно просчитывать бюджет, чтобы поддерживать статусный образ жизни в элитном районе. Ранее пара потеряла многомиллионный контракт с Netflix, что лишь усугубило ситуацию.