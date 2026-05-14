Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости

Дача певицы Аллы Пугачёвой, которую певица подарила внуку Никите Преснякову, подешевела вдвое. Сейчас четырёхэтажный коттедж площадью 760 квадратных метров выставлен за 110 миллионов рублей, однако покупателя найти не могут.

Объект стоит на берегу Истринского водохранилища в охраняемом посёлке. Внутри — кинотеатр, бильярдная, сауна и бассейн, на участке 55 соток — дом для персонала и гараж. Три года назад особняк пытались продать за 225 миллионов, в прошлом году сдавали за 2 миллиона в месяц — безуспешно.

"Покупателей может отталкивать отсутствие централизованной канализации и тот факт, что объект связан с известной фамилией", — пояснил источник Telegram-канала SHOT, знакомый с ситуацией на рынке.

В 2024 году в особняке провели ремонт, чтобы ускорить сделку. Новое объявление появилось несколько дней назад, но звонков от потенциальных покупателей пока нет. Риелторы отмечают, что звёздное прошлое владельца иногда работает против продавца: люди опасаются повышенного внимания и сложностей с оформлением.

Пугачёва владела этой дачей много лет, а затем оформила дарственную на внука. Сейчас Никита Пресняков живёт в основном за границей, поэтому недвижимость выставлена на торги. Снижение цены почти на 115 миллионов пока не привлекло желающих.