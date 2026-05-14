Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом

Певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, заметил на улице пожилую женщину, которая продавала брелоки. Артист подошёл к ней и решил помочь финансами.

По данным "Комсомольской правды", ссылающейся на очевидцев, исполнитель передал старушке крупную сумму. Женщина настолько растерялась от неожиданного жеста, что едва сдерживала слёзы.

"Ярослав дал бабушке крупную сумму, она расплакалась от радости и вручила ему брелок на удачу. Позже женщина призналась, что узнала певца", — приводит издание слова свидетеля.

Незадолго до этого Шаман перепел известный хит группы "Руки вверх!" в собственной манере. Оригинальный исполнитель Сергей Жуков одобрил версию и даже сделал репост записи в соцсетях.

Однако часть поклонников оригинальной композиции восприняла кавер в штыки. В комментариях звучали резкие оценки: "Спел, как будто похоронил чужую бабушку", "Осквернил святое".