Тень затяжного конфликта: Дана Борисова раскрыла правду об исчезновении дочери из публичного поля

Телеведущая Дана Борисова впервые подробно прокомментировала долгое отсутствие своей дочери Полины в публичном пространстве и социальных сетях. В интервью Popcake она опровергла слухи о том, что девушка находится на длительном лечении в больнице.

Этой зимой подписчики заметили, что Полина Аксёнова не выходила на связь около двух месяцев, а в её профиле значилась отметка "заходила два месяца назад". Это породило тревожные догадки. Однако Борисова объяснила, что в тот период дочь перешла на домашнее обучение и сама решила временно изолироваться от общества.

"Она не выходила два месяца на связь. Но это было целиком по её инициативе, потому что она пережила довольно неприятные отношения, разрыв с молодым человеком. Расставание было нехорошим. Полина приходила в себя", — поделилась телеведущая.

По словам Борисовой, отношения бывшего парня дочери сопровождались физическим насилием. Именно этот травматичный опыт и болезненный разрыв заставили девушку уйти в тень, чтобы восстановить психику. При этом Борисова подтвердила, что Полина действительно провела пять дней в больнице — но не из-за тяжёлого заболевания, а вследствие сильного стресса.

Ранее экс-возлюбленный Аксёновой Артур Якобсон заявлял, что девушка с февраля 2026 года лечится от пограничного расстройства личности (ПРЛ) в специализированной клинике и у неё нет доступа к телефону.