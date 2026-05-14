Сольный визит Кейт Миддлтон в Италию назвали знаковым: почему эту поездку считают символом её возвращения

Принцесса Уэльская впервые после публичного объявления о лечении от рака отправляется за границу без супруга. Двухдневный визит в Италию, который начнётся 13 мая, уже называют символом возвращения Кейт к активной жизни.

В центре поездки — город Реджо-Эмилия на севере Италии. Там принцесса познакомится с местной педагогической моделью раннего развития детей, которая ориентирована на поддержку семей и уважение к личности ребёнка. Для Кейт, давно занимающейся этой темой через свой Центр раннего детства, визит имеет не только рабочее, но и личное значение.

"Этот визит — важный шаг на пути к выздоровлению принцессы. Она получает огромное удовольствие от этой работы", — отметил королевский помощник.

Инсайдер подчеркнул: символично, что первая международная поездка после болезни посвящена именно теме, которой Кейт хочет заниматься ещё десятилетия.

После лечения, которое завершилось ремиссией в начале 2025 года, принцесса признавалась, что возвращение к нормальной жизни даётся нелегко. Теперь она стала более избирательной в распределении сил, делая акцент на проектах, приносящих реальную пользу.

Кроме того, Италия для неё - особая страна: в юности Кейт год училась во Флоренции, изучая историю искусств. Она много обсуждала поездку с мужем и детьми, и те с нетерпением ждут её возвращения в Британию с подробным рассказом.