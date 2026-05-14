Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению

Лена Гребенщикова и Ираклий Пирцхалава расстались 12 лет назад. Тогда история их любви казалась полностью завершённой. Однако теперь пара снова вместе — полгода назад они воссоединились и даже приняли участие в проекте "Ставка на любовь". На предпремьерном показе шоу 12 мая актриса объяснила, почему решила вернуть бывшего мужа.

Главная причина — в нём самом. Гребенщикова призналась, что никогда бы не влюбилась в того Ираклия, каким он был раньше. Но сейчас мужчина изменился, и это его качество стало решающим. Актриса также не скрывает: ей было больно видеть его с другими женщинами.

"На самом деле в того Ираклия, который был тогда, я бы сейчас не влюбилась. Он правда изменился, и, наверное, в этом прелесть, когда человек меняется. Он стал другой. Он стал мягче, при этом мужик больше такой настоящий. Ну зачем отдавать? Зачем в чужую семью отдавать такое?" — поделилась Лена с Woman.ru.

Инициативу проявила сама Гребенщикова, хотя и с юмором отмечает, что Ираклий первым "начал быть соблазнительным".

Сначала она опасалась, что на шоу он будет кричать и учить её жизни, но реальность удивила. Пирцхалава стал самым поддерживающим человеком, они действовали как команда. Сейчас он не вспыльчивый — более того, успокаивает её саму. Сам певец признаётся, что после расставания не смог создать новую семью, а между ними были и ненависть, и желание уничтожить друг друга.

Теперь пара мечтает о свадьбе — в первый раз они не устраивали торжество, так как Лена была беременна и не хотела выходить замуж в таком положении. Платье и праздник пока остаются в планах, конкретного разговора не было. Их сыновья рады воссоединению родителей, но всё же испытывают опасения. Сами супруги надеются, что смогли перерасти прошлые ошибки.