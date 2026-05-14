Матриархат и скальпель: Айза-Лилуна Ай изменила внешность за счёт мужа

Блогерша и экс-жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай кардинально изменила внешность во время поездки в Южную Корею. 41-летняя звезда соцсетей раскрыла, что сделала подтяжку лица и липосакцию. В Сеул она отправилась вместе с мужем Степаном и сыновьями.

По словам Айзы, её кожа с возрастом стала терять упругость, а выглядеть хочется безупречно. Она выбрала лифтинг средней и нижней части лица, а также удаление жира через тонкий прокол — процедуру без общего наркоза. Блогерша подчеркнула, что её целью была не потеря веса, а именно подтяжка кожи.

"Моё лицо меня кормит. У нас же матриархат. Мой муж вообще офигенно относится к операциям. Мы фанатики всего современного… За всё платит муж", — заявила Айза в беседе с PEOPLETALK.

Сразу после манипуляций блогерша, по её словам, спокойно отправилась на ужин. Она отметила, что в их паре не принято спрашивать разрешения: муж сам поддерживает стремление к современным процедурам. Пока Айза занималась лицом и телом, её супруг ставил виниры на зубы.