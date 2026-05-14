Когда мачеха — не из сказки: почему Дана Борисова в восторге от новой семьи бывшего мужа

Телеведущая Дана Борисова поделилась новостью о личной жизни своего бывшего гражданского мужа — бизнесмена Максима Аксёнова. Она сообщила, что он снова стал отцом, у него родился сын.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дана Борисова

Борисова отметила, что их общая дочь Полина очень рада появлению брата. Более того, сама телеведущая считает, что рождение ребёнка благотворно сказалось на отношении Аксёнова к старшей дочери. Он стал уделять Полине больше времени и активнее помогать финансово.

"Она наслаждается тем, что у неё есть маленький братик и сестра, потому что там девочка тоже очень маленькая. В плане семейной поддержки и семейной любви она очень счастлива", — поделилась Борисова с kp.ru.

Телеведущая также тепло отозвалась о новой жене Аксёнова. Она назвала женщину очень хорошей и приятной, подчеркнув, что та не препятствует общению отца с дочерью. Напротив, поддерживает контакты и рада, что папа проводит время с Полиной.

Сама Борисова рассказала и о переменах в своей личной жизни. Она рассталась с мужчиной, с которым находилась в гостевом браке. Подробностей о причинах разрыва телеведущая не привела, но подтвердила, что сейчас свободна.