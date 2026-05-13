Музыкальный конфликт в СИЗО: Линда стала фигуранткой дела о правах на свои хиты

Шоу-бизнес

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) после вчерашнего допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве изменила процессуальный статус. Теперь артистка является подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. 

Фото: commons.wikimedia.org by Polomoshnova84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накануне наряд полиции доставил певицу на допрос в качестве свидетеля. Однако позднее, по данным источников издания, статус изменился. Сейчас следствие может ходатайствовать об избрании в отношении Линды меры пресечения. С начала марта по этому же делу в СИЗО находится продюсер Андрей Черкасов — его обвиняют в нарушении авторских прав на треки из репертуара Линды.

"Продюсер Максим Фадеев заявляет, что певица подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку. По версии следствия, речь идёт о незаконном присвоении прав на песни, созданные в период сотрудничества Линды с Фадеевым", — передаёт "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. 

Конфликт между бывшими соратниками длится уже много лет. Линда обрела популярность именно в тандеме с Фадеевым, однако позже между ними возник спор об авторских правах на хиты "Ворона" и другие.

Ранее певица заявляла, что продюсер манипулировал ею и ссылался на проблемы со здоровьем, чтобы помешать её работе с иностранным лейблом. Сам Фадеев опубликовал пост, в котором заявил, что 30 лет пытался решить вопрос мирно, но теперь вынужден действовать через закон. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
