Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ

Певица Надежда Бабкина поделилась своим отношением к использованию искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Артистка считает, что композиции, созданные нейросетями, — явление временное.
Бабкина не отрицает, что новые технологии интересны молодёжи и могут подталкивать к творческим экспериментам. Но она призывает соблюдать меру и не забывать о главном. По её глубокому убеждению, живое искусство принципиально отличается от машинного.
"Здесь важно не потерять собственное мышление. Потому что, если полностью уйти в искусственный интеллект, можно в какой-то момент перестать самостоятельно думать, анализировать, чувствовать разницу между живым и созданным", — поделилась певица в разговоре с ТАСС.
Артистка уточнила, что не является противником технологического прогресса как такового. Однако она уверена: всё хорошо в меру. Искусственный интеллект может быть инструментом для экспериментов, но не должен заменять человека. По мнению Бабкиной, живая музыка, голос и душевная подача всегда будут ценнее любой самой продвинутой генерации.
